Solofra | diffida del Prefetto in 20 giorni o tregua politica o scioglimento
Il Prefetto di Solofra ha inviato una diffida all’amministrazione comunale, dando un termine di 20 giorni per trovare una soluzione politica o procedere allo scioglimento del consiglio. La decisione arriva dopo che il bilancio di previsione presentato dal sindaco Nicola Moretti è stato bocciato dall’aula consiliare, segnando un punto di crisi nella gestione del Comune.
Tempo di lettura: 2 minuti La atavica crisi politica al Comune di Solofra esplode in aula consiliare con la bocciatura del bilancio di previsione dell’amministrazione guidata dal sindaco Nicola Moretti. Un passaggio che apre ora uno scenario istituzionale delicato per la città conciaria. In queste ore a Palazzo Orsini arriverà la diffida della Prefettura di Avellino a riportare il documento contabile in Aula entro i successivi venti giorni, pena lo scioglimento definitivo del Consiglio Comunale con l’eventuale nuova bocciatura. Circostanza già accaduta lo scorso anno al Comune di Avellino con la sfiducia al sindaco Laura Nargi proprio sul bilancio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
