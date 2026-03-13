Solidarietà che cura quasi 18mila confezioni donate nella Giornata del Farmaco

Nella Giornata del Farmaco, Verona ha raccolto circa 17.900 confezioni di medicinali donate in 161 farmacie della provincia, con un valore di circa 102mila euro. L'iniziativa ha coinvolto numerose farmacie locali che hanno contribuito a questa donazione collettiva. La solidarietà si traduce in un gesto concreto di cura e attenzione verso chi ha bisogno di assistenza.

Verona conferma la propria vocazione solidale con un risultato che parla da sé: 17.900 confezioni di medicinali donate in 161 farmacie della provincia, per un valore di circa 102mila euro. La consegna ufficiale ai 25 enti caritativi che sostengono più di 30.000 persone in difficoltà è avvenuta a Palazzo Barbieri, chiudendo la XXIII Giornata di Raccolta del Farmaco con un bilancio in linea con quello dello scorso anno e con una partecipazione che continua a crescere. L’iniziativa ha coinvolto 600 volontari, tra cui molti alpini e rappresentanti del Rotary Club, e si inserisce in un quadro regionale altrettanto significativo. Nelle 563 farmacie venete sono state raccolte 51. 🔗 Leggi su Veronasera.it Articoli correlati Leggi anche: Giornate raccolta farmaco 2026: brindisini campioni di solidarietà, donate quasi 5mila confezioni Leggi anche: Giornate di raccolta del farmaco, a Catania donate 5mila confezioni di medicinali Aggiornamenti e notizie su Solidarietà che cura quasi 18mila... Argomenti discussi: GRF, con 159mila confezioni la Lombardia si conferma al primo posto anche nel 2026. Catania, giornata di raccolta del farmaco: 4.715 confezioni di medicinali donateCresce la solidarietà e cresce la risposta dei cittadini. La 26ª edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco, promossa da Fondazione Banco Farmaceutico ETS e CDO Sanità Sicilia, ha registrato un r ... mediterranews.org Raccolta del farmaco, 100mila euro di medicine donate dai veronesiRaccolta del farmaco a Verona: sono 17.900 le confezioni donate dai veronesi in 161 farmacie territoriali, per un valore di 102mila euro. veronaoggi.it