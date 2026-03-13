sodecia raiano sindacato firma la cassa integrazione ma attacca la chiusura

La Fiom-Cgil ha firmato la richiesta di cassa integrazione per lo stabilimento Sodecia a Raiano, su indicazione dei lavoratori. Tuttavia, il sindacato critica la decisione dell’azienda di chiudere lo stabilimento, evidenziando la divergenza tra l’accordo formale e la strategia aziendale. La questione rimane aperta, mentre i lavoratori si preparano alle prossime mosse.

L'Aquila - La Fiom-Cgil autorizza la firma tecnica degli ammortizzatori sociali su richiesta dei lavoratori, ma contesta la scelta aziendale di chiudere lo stabilimento. La Fiom-Cgil della provincia dell’Aquila ha autorizzato la firma tecnica degli atti per la cassa integrazione destinata ai lavoratori dello stabilimento Sodecia di Raiano, pur ribadendo con forza la propria contrarietà alla chiusura del sito produttivo. La decisione è arrivata al termine di un’assemblea sindacale che si è svolta il 9 marzo, durante la quale i lavoratori hanno chiesto al sindacato di procedere con gli strumenti necessari per garantire una tutela immediata del reddito. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

