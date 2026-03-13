Social e liscio | il doppio volto del Teatro Tor Bella Monaca

Al Teatro Tor Bella Monaca si alternano spettacoli di diverso genere: una commedia satirica sui social media e un dramma tragicomico dedicato al mondo del liscio. La programmazione comprende anche momenti di approfondimento artistico e letterario, offrendo al pubblico una varietà di rappresentazioni che spaziano tra comicità e tematiche più profonde. La sala propone quindi un'offerta diversificata per gli spettatori.

Cosa: Una programmazione variegata che spazia dalla commedia satirica sui social media al dramma tragicomico del mondo del liscio, arricchita da un approfondimento artistico-letterario. Dove e Quando: Teatro Tor Bella Monaca, Via Bruno Cirino; spettacoli dal 20 al 22 marzo 2026, evento speciale il 21 marzo. Perché: Per riflettere con ironia sulle derive digitali della società moderna e riscoprire il fascino decadente delle tradizioni popolari italiane. Il Teatro Tor Bella Monaca si conferma un presidio culturale fondamentale per la Capitale, offrendo una settimana di programmazione che scava nelle contraddizioni del nostro tempo. Dal 20 al 22 marzo, il palco ospiterà due produzioni speculari che, pur utilizzando registri differenti, analizzano la ricerca di identità e il bisogno di approvazione.