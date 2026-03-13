Le autorità hanno deciso di revocare i divieti di smog nelle province di Como e Lecco in Lombardia, mentre in altre sei zone continuano a essere in vigore misure restrittive. La mappa dell’inquinamento si sta modificando e alcune aree sono state esentate dalle limitazioni. La decisione riguarda le restrizioni legate alle polveri sottili e alle emissioni nocive per la qualità dell’aria.

La mappa dell’inquinamento in Lombardia si sta ridisegnando con una parziale liberazione per le province di Como e Lecco, mentre sei altre aree restano sotto restrizioni. A partire da sabato 14 marzo, la perturbazione atlantica promette piogge che potrebbero alleggerire la concentrazione di polveri sottili nella pianura padana. I dati registrati dall’ARPA Lombardia il giorno precedente hanno confermato il rispetto dei limiti giornalieri per il PM10 nelle zone costiere del lago e della prealpina occidentale. Questo risultato permette di disattivare le misure temporanee di primo livello proprio domani, offrendo un respiro ai residenti di quelle specifiche aree geografiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Smog Lombardia: stop divieti a Como e Lecco, allerta

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