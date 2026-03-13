smog in lombardia stop ai divieti da domani a como a lecco ma rimangono in sei province

Da domani, in Lombardia, i divieti di circolazione per ridurre lo smog saranno sospesi a Como e Lecco, mentre resteranno attivi in sei province della regione. La decisione riguarda le restrizioni temporanee adottate per limitare le emissioni inquinanti e influenzare la qualità dell'aria nelle zone interessate. La normativa rimane in vigore in tutte le altre aree dove i limiti continuano a essere applicati.

Milano, 13 marzo 2026 - Cambia e in meglio la mappa dei divieti legati ai livelli di smog in Lombardia e delle misure temporanee antinquinamento in Lombardia ( www.infoaria.regione.lombardia.it ). Il tutto in attesa della perturbazione nordatlantica che porterà da domani, sabato 14 marzo, piogge sparse che potrebbero attenuare la morsa delle polveri sottili in pianura Lecco e Como, da domani nessun divieto. Vrzalski I dati registrati da ARPA Lombardia ieri, giovedì 12 marzo, infatti hanno certificato il rispetto del valore limite riferito alla media giornaliera di PM10 nelle province di Como e Lecco. Pertanto a partire da domani, sabato 14 marzo, saranno disattivate le misure temporanee di primo livello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

