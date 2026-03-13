Sit in dei precari dell' Arpa l' assessorato Territorio e Ambiente apre al confronto

L’assessorato al Territorio e Ambiente ha convocato ufficialmente i rappresentanti dei precari dell’Arpa per discutere della loro situazione. Questa comunicazione arriva in seguito alle proteste e alle richieste di confronto da parte dei lavoratori. L’incontro è stato fissato per affrontare le questioni legate alle condizioni di lavoro e alle future assunzioni. La convocazione si inserisce in un momento di attenzione sulla vertenza.

La prima convocazione il 23 marzo per discutere dell’iter di stabilizzazione dei 95 lavoratori. La Fials: "Chiederemo lo stanziamento di 5 milioni di euro da destinare alle assunzioni a tempo a indeterminato" Arriva la convocazione ufficiale dell’assessorato al Territorio e Ambiente per affrontare la vertenza dei precari dell’Arpa. Al termine del sit-in di protesta del sindacato Fials, l’assessorato ha assunto l’impegno all’apertura di un tavolo di confronto con prima convocazione il prossimo 23 marzo. La protesta di oggi è scattata a causa dell’assenza in commissione Ambiente dell’Ars dei direttore generale dell’Arpa e dell’assessore al Territorio, convocata proprio per discutere dell’iter di stabilizzazione dei 95 precari. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

