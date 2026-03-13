Siracusa | esperti UE e Spagna per lo sviluppo locale

A Siracusa si è svolto un incontro tra esperti provenienti dall’UE e dalla Spagna, con l’obiettivo di discutere il ruolo degli agenti di sviluppo locale all’interno dell’Unione Europea. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti di diverse istituzioni e organizzazioni, che hanno analizzato le strategie e le attività di promozione dello sviluppo nei territori. L’appuntamento si è concentrato sulle modalità di collaborazione e di intervento a livello regionale.

Un tavolo tecnico si è riunito a Siracusa per definire il ruolo degli agenti di sviluppo locale nell’Unione Europea. L’incontro, coordinato da Ispal, ha la partecipazione di delegazioni spagnole e toscane per scambiare buone pratiche. La presenza del sindaco Francesco Italia e la donazione del cibo avanzato al Centro San Martino hanno chiuso i lavori. L’evento si è svolto nella Sala Falcone Borsellino di Palazzo Vermexio in piazza Duomo. Si tratta di una risposta concreta alla necessità di rafforzare le agenzie di sviluppo territoriale. Il progetto Erasmus+ Empowering Local Development Agents for a Cohesive Europe funge da cornice normativa e operativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

