Siracusa | aula dedicata a Josephine Leotta la tragica

A Siracusa si è tenuta una cerimonia ufficiale all’interno di Palazzo Impellizzeri, durante la quale l’aula studio del corso di Architettura è stata intitolata a Josephine Leotta. La cerimonia ha visto la partecipazione di studenti, docenti e rappresentanti dell’università, che hanno assistito alla decisione di dedicare uno spazio accademico alla memoria della giovane. L’evento ha avuto un carattere formale e commemorativo.

La cerimonia solenne si è svolta all’interno di Palazzo Impellizzeri a Siracusa, dove l’aula studio del corso di Architettura è stata ufficialmente intitolata alla memoria di Josephine Leotta. La studentessa di Belpasso, scomparsa tragicamente il 10 marzo 2025 in un incidente stradale mentre si recava alle lezioni, ha ricevuto oggi la pergamena della laurea postuma dalle mani del rettore Enrico Foti e dei familiari. Questo atto non rappresenta un semplice riconoscimento formale, ma diventa un punto di snodo tra il dolore privato della famiglia e la risposta collettiva della comunità accademica e territoriale. L’evento, che vede la presenza massiccia di docenti, studenti e rappresentanti degli scout, trasforma una tragedia personale in un simbolo di resilienza per tutto il territorio aretuseo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Siracusa: aula dedicata a Josephine Leotta, la tragica Articoli correlati Leggi anche: Premio “Valore Donna”, in aula consiliare la quarta edizione dedicata a Daniela Simon Leggi anche: Roma, nuova Aula Studio dedicata a Mattia Nicholas Liguori. La mamma: “Dico ai giovani di viverla” Approfondimenti e contenuti su Josephine Leotta Temi più discussi: Siracusa. L’aula magna di Architettura, a Palazzo Impellizzeri, intitolata a Josephine Leotta; Ricordando Josephine, l’aula studio di Architettura dedicata alla memoria della studentessa; Un anno fa il tragico incidente che portò via la 24enne Josephine Leotta; Siracusa | La Giustizia Sportiva si abbatte sull’FC Rosolini. Sanzioni e squalifiche a pioggia. Siracusa, l’aula studio di Architettura dedicata a Josephine Leotta, ai familiari la pergamena di attestazione degli studi compiuti dalla ragazzaLa studentessa, originaria di Belpasso, è tragicamente scomparsa il 10 marzo 2025 in un incidente stradale mentre si recava nel capoluogo aretuseo per frequentare le attività del corso di laurea in Ar ... siracusanews.it Siracusa, l’aula studio di Architettura dedicata a Josephine LeottaVenerdì 13 marzo, alle ore 10, nell’aula magna della Struttura didattica speciale di Siracusa dell’Università di Catania, a Palazzo Impellizzeri, si terrà l’iniziativa dal titolo Ricordando Josephine ... siracusanews.it “Un’architetta dell’anima”: Siracusa ricorda Josephine Leotta intitolando l’aula studio di Architettura. Ai familiari della studentessa, tragicamente scomparsa il 10 marzo 2025, è stata consegnata la pergamena di attestazione degli studi @unict_it #unict unictma x.com La studentessa, originaria di Belpasso, è tragicamente scomparsa il 10 marzo 2025 in un incidente stradale mentre si recava nel capoluogo aretuseo per frequentare le attività del corso di laurea in Architettura #JosephineLeotta - facebook.com facebook