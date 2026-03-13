Sinner ha eliminato Tien e si prepara a sfidare Zverev in semifinale. Il tennista italiano ha vinto la partita, mentre Zverev si è imposto in un match molto combattuto. La posizione del torneo potrebbe dipendere dall’orario in cui si giocherà la prossima sfida, con l’atleta che ha sottolineato l’importanza di adattarsi alle condizioni diurne o serali.

"Vedremo se giocheremo di giorno o di sera, questo cambia. Sascha sta giocando molto bene e molto aggressivo, dovrò stare attento. Mi alleno per partite così". Jannik Sinner è tornato: l'altoatesino, numero 2 al mondo, ha travolto il povero Learner Tien in un'ora secca e in due set (6-1 6-2), qualificandosi per la semifinale di Indian Wells dove affronter il tedesco Zverev. Dopo aver eliminato il baby-fenomeno Joao Fonseca, insomma, il fenomeno di San Candido porta a casa un altro scalpo giovanissimo, dimostrando di essere pronto sia a rilanciare la sfida a Carlos Alcaraz per il numero 1 del ranking Atp sia per respingere l'assalto della "nuova onda" del tennis mondiale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sinner travolge Tien, ora Zverev in semifinale: "Questo cambia...", cosa può fregarlo

