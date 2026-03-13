Sinner riconosce la raccattapalle di Indian Wells dopo due anni | la ragazza gli ricorda l'ombrello

Durante il torneo di Indian Wells, una raccattapalle ha chiesto a Sinner se si ricordasse di lei, suscitando un sorriso nel tennista. Dopo due anni, il giocatore ha riconosciuto la ragazza, che gli ha ricordato un episodio con l’ombrello. La scena si è svolta davanti ai presenti, creando un momento di complicità tra il campione e il suo passato.

Una raccattapalle del torneo di Indian Wells ha chiesto a Sinner se si ricordava di lei: impossibile per Jannik dimenticare cosa accadde. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Sinner non brilla ma vola ai quarti a Indian Wells: piegato Fonseca dopo due tie break Sinner, Indian Wells: 8 marzo, sfida al trono Atp dopo la battutaSinner, Indian Wells l’8 Marzo: Ritorno in Campo Dopo la Sconfitta a Doha e la Corsa al Trono Atp Jannik Sinner tornerà in campo il prossimo 8 marzo,... Aggiornamenti e notizie su Indian Wells Fonseca lo sfida, Sinner torna letale: sofferenza e spettacolo a Indian Wells. Poi ammette: Ha un grandissimo talentoMesso alla prova dalla potenza e dall'aggressività del 19enne brasiliano, Sinner ha giocato al meglio i punti decisivi. Il racconto della sfida ... ilfattoquotidiano.it Sinner a muso duro contro alcuni spettatori a Indian Wells: deve intervenire il giudice di sediaPrima ancora di annullare tre set point e vincere il primo set al tie-break, Jannik Sinner è stato protagonista di un altro momento ad alta tensione durante gli ottavi del Masters 1000 di Indian Wells ... ilfattoquotidiano.it