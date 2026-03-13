Sinner | Le nuove regole in F1? Monoposto complicate da guidare ora di più

Jannik Sinner, noto appassionato di motori, ha commentato le nuove regole della Formula 1, sottolineando che i monoposto sono diventati ancora più complessi da guidare rispetto al passato. Ha espresso la sua opinione su come le modifiche abbiano influenzato la dinamica delle vetture, evidenziando le difficoltà che i piloti devono affrontare nel gestire le nuove caratteristiche tecniche.

