Sinner in buona compagnia | anche Darderi sarà tra i primi 20 della classifica con altri tre azzurri

Dopo la sconfitta di Fils contro Zverev, Darderi entrerà tra i primi 20 della classifica, portando con sé altri tre italiani. Luciano sarà 18°, mentre Sinner si manterrà in seconda posizione, Musetti sarà quinto e Cobolli salirà al 14° posto da lunedì. Sono queste le posizioni aggiornate dei quattro tennisti italiani nel ranking internazionale.

Lunedì prossimo, 16 marzo, sarà l'ennesima data storica per il tennis italiano. La sconfitta di Arthur Fils contro Alexander Zverev, oltre a definire l'avversario di Sinner per la semifinale di Indian Wells, ha certificato un nuovo traguardo per Luciano Darderi. Dal prossimo aggiornamento di classifica sarà n. 18 al mondo, entrando dunque per la prima volta in carriera in top 20. Un traguardo reso ancor più storico perché non si limita a Luli, ma si amplia a tutto il tennis italiano: ci saranno, per la prima volta nella storia, quattro azzurri in contemporanea tra i primi 20 giocatori del mondo. Darderi si aggiunge a Sinner (n.2), Musetti (n. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner in buona compagnia: anche Darderi sarà tra i primi 20 della classifica con altri tre azzurri Articoli correlati Leggi anche: Tennis, Italia da record non solo grazie a Sinner: con Darderi diventano 4 gli azzurri in top 20 Darderi nel Top 20 ATP: Tennis italiano in ascesa, Alcaraz re della classifica. Sinner pronto a recuperare.Luciano Darderi ha raggiunto il suo miglior ranking in carriera, salendo al numero 21 del mondo. Tutti gli aggiornamenti su Sinner in buona compagnia anche Darderi... Discussioni sull' argomento LIVE Sinner-Svrcina 6-1 6-1, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: comodo esordio in 65 minuti; Sinner eliminato in doppio con Opelka a Indian Wells; Buona la prima per Sinner e Paolini a Indian Wells; LIVE Sinner-Fonseca 7-6 7-6, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’azzurro annulla 3 set point nel primo parziale e vince una partita complicata. Un Sinner mai visto così rilassato e spensierato tanto da ridere durante la conferenza stampa a Indian Wells - facebook.com facebook “Abbiamo fatto match combattuti, tranne quello a Parigi in cui ero infortunato. Non vedo l’ora di affrontarlo”. L’H2H recita 6-4 per Sinner, che ha vinto le ultime 5: ce la farà Zverev a battere l’azzurro #Sinner #Zverev #IndianWells #atp #Ubitennis x.com