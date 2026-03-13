Sinner e Alcaraz si ‘sfidano’ a suon di prestazioni irreali nei quarti a Indian Wells | numeri pazzeschi

Nei quarti di finale del Masters1000 di Indian Wells, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono affrontati in un match ricco di colpi spettacolari, con scambi veloci e strategie contrastanti. Entrambi i giocatori hanno mostrato prestazioni di alto livello, rispondendo con potenza e precisione ai colpi dell’avversario. La sfida si è conclusa con un risultato che ha lasciato il pubblico senza fiato.

Botta e risposta, dritto e rovescio, potenza e tocco. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono sfidati a distanza nei quarti di finale del Masters1000 di Indian Wells. I due dominatori del circuito internazionale del tennis nell’ultimo biennio hanno messo in campo sul cemento californiano prestazioni sensazionali, per piegare la resistenza dei propri rivali. Ironia della sorte, entrambi hanno affrontato giocatori mancini: Sinner si è confrontato con l’americano Learner Tien; Alcaraz era opposto al britannico Cameron Norrie. L’azzurro ha imposto il suo ritmo tambureggiante da fondo, trovando dal servizio un’ancora di salvezza nei momenti più delicati. 🔗 Leggi su Oasport.it

