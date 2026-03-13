Sinner a Indian Wells | il piano per colpire Alcaraz

Venerdì 13 marzo 2026 a Indian Wells, Jannik Sinner ha vinto il suo match contro Learner Tien nei quarti di finale e si prepara ad affrontare Alexander Zverev. La partita successiva è prevista per questa notte, e rappresenta un passaggio importante nel torneo. Sinner è tra i giocatori che si contendono l'accesso alle semifinali in California.

La notte di venerdì 13 marzo 2026 a Indian Wells segna un momento cruciale per Jannik Sinner, che dopo aver superato Learner Tien nei quarti di finale si appresta ad affrontare Alexander Zverev. Sebbene il numero uno mondiale rimanga Carlos Alcaraz, l’azzurro ha la possibilità concreta di ridurre drasticamente il distacco nel ranking ATP grazie ai punti in palio e ai crediti da scartare dell’avversario spagnolo. Il torneo BNP Paribas Open offre all’italiano una finestra temporale unica: vincendo i prossimi due incontri, Sinner può guadagnare fino a 1000 punti netti, portandosi potenzialmente a soli 1950 punti di ritardo dallo spagnolo nel caso peggiore per Alcaraz. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sinner a Indian Wells: il piano per colpire Alcaraz Articoli correlati Sinner cambia per Indian Wells: rivelato il piano anti-AlcarazJannik Sinner è pronto per affrontare al meglio Indian Wells: cosa è cambiato nella preparazione in vista del duello con Carlos Alcaraz Non è stato... Indian Wells, il tabellone: Sinner-Musetti in semifinale, Alcaraz trova Djokovic se...Possibile derby in semifinale tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, Novak Djokovic dalla parte di Carlos Alcaraz. Alcaraz Interrupts Sinner’s Practice Match | Indian Wells 2026 Tutti gli aggiornamenti su Indian Wells Temi più discussi: Jannik Sinner - Learner Tien a Indian Wells 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Indian Wells, Sinner vince la battaglia con Fonseca. E litiga con due tifosi; Sinner, missione Indian Wells: Devo essere più aggressivo; Sinner all'Atp Indian Wells 2026, il tabellone e gli avversari. Sinner-Zverev, semifinale Masters 1000 Indian Wells: orario, quando si gioca e dove vederla in tvAncora nessun set perso da Jannik, che ha superato per 2-0 anche Tien: l'ultimo avversario che lo separa dall'atto conclusivo del torneo è il tedesco ... corrieredellosport.it Sinner-Tien 6-1 6-2, Jannik vola in semifinale a Indian Wells. Sfiderà ZverevJannik Sinner è pronto a tornare in campo per i quarti di finale di Indian Wells. Dopo aver battuto 7-6, 7-6 il brasiliano Joao Fonseca in poco più di due ore di ... ilmattino.it Sinner devastante nel suo quarto di finale a Indian Wells! https://mdst.it/4bqFfaA #SportMediaset - facebook.com facebook #Sinner- #Zverev, semifinale Masters 1000 Indian Wells: orario, quando si gioca e dove vederla in tv x.com