In Italia, circa 200mila persone potrebbero essere affette dalla Sindrome di Lynch, ma meno del 5% di loro ha ricevuto una diagnosi ufficiale. La condizione rimane spesso sconosciuta o non riconosciuta, lasciando molte persone senza un trattamento adeguato. Nonostante la stima numerica elevata, ancora poche sono le diagnosi confermate, evidenziando una discrepanza significativa tra soggetti potenzialmente coinvolti e casi identificati.

In Italia la Sindrome di Lynch resta ampiamente sotto-diagnosticata: a fronte di una platea potenziale stimata in circa 200mila italiani, meno del 5% risulta oggi identificato. È quanto emerge dal Libro bianco ‘Sindrome di Lynch. Stato dell’arte, criticità e prospettive future’ promosso da Fondazione Onda Ets. La Sindrome di Lynch. La Sindrome di Lynch è la più comune condizione ereditaria di predisposizione ai tumori del colon-retto ed è causata da varianti patogene nei geni coinvolti nei meccanismi di riparazione del Dna. ll rischio cumulativo di sviluppare un tumore colorettale può arrivare al 68,7% negli uomini e al 52,2% nelle donne, con un’età media di insorgenza più precoce rispetto ai casi sporadici: tra i 45 e i 60 anni, contro i circa 69 anni della popolazione generale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sindrome di Lynch, quasi 200mila italiani senza diagnosi

Articoli correlati

Quasi 200mila addobbi di Natale non sicuri e 200 giubbotti contraffatti: in Brianza sequestri per 200mila euroMonza, 22 dicembre 2025 - Tornano i controlli delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza Brianza per un Natale...

Quasi due anni di attesa per un test genetico: "Senza una diagnosi mia figlia non si può curare"La denuncia di una madre a PalermoToday che, nel maggio del 2024, aveva accompagnato la figlia 22enne nel laboratorio specializzato del Cervello.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sindrome di Lynch quasi 200mila...

Temi più discussi: Sindrome di Lynch, quasi 200mila italiani senza diagnosi; Tumore al pancreas, cos'è e come si può scoprire il tipo di cancro di cui è morta Enrica Bonaccorti; Sanita': gli avvenimenti della settimana; Sanita': gli avvenimenti di GIOVEDI' 12 marzo.

Sindrome di Lynch. Colpisce una persona su 300 e aumenta il rischio di tumore. Quando sospettarne la presenza e cosa fareUn studio genomico presentato all’ASCO dimostra che i tumori correlati alla sindrome di Lynch, condizione ereditaria presente nello 0,3% della popolazione, sono molti più di quanto si pensasse. Se in ... quotidianosanita.it

Sindrome di Lynch: cos'è, i sintomi, quali tumori causa e quanti portatori ci sono in ItaliaOgni anno, in Italia, centinaia di migliaia di persone si trovano ad affrontare una diagnosi di tumore. Per alcune di queste, purtroppo, la spiegazione è scritta nero su bianco nel DNA. È il caso ... gazzetta.it

Sindrome di Lynch è emergenza sottodiagnosi, se ne parlerà all’evento di Fondazione Onda Ets il 12 marzo 2026 online dalle ore 12.00 alle 13.00 Scopri di più bit.ly/3PtO1wW #disabili #disabilityawareness #disability #disabilità #rights #SuperAbileInail x.com

Una giovane di 26 anni, Mrinali Dhembla, ha eliminato un cancro rettale in stadio 3 in soli quattro mesi grazie a un trattamento sperimentale di immunoterapia. La paziente, a cui era stata diagnosticata la sindrome di Lynch, presentava sanguinamento e stitich - facebook.com facebook