Sindia | 85g di hashish nel comodino arrestato 39enne

A Sindia, un uomo di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo che è stato trovato in possesso di circa 85 grammi di hashish nascosti nel comodino della sua camera da letto. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine, portando all’arresto immediato dell’uomo. L’operazione si è conclusa con il sequestro della sostanza stupefacente.

Un uomo di 39 anni è stato arrestato a Sindia dopo che i carabinieri hanno scoperto circa 85 grammi di hashish nascosti nel comodino della sua camera da letto. L’operazione, condotta con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, ha portato al sequestro della droga trovata sia nelle tasche dell’indagato che all’interno del mobile. L’arresto è avvenuto mentre l’uomo usciva dalla propria abitazione, in seguito a un monitoraggio costante dell’area del Marghine dove si registrava un aumento del consumo e dello spaccio. Attualmente il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, con la responsabilità dell’indagato che verrà accertata in sede processuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

