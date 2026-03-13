Sindaco svolta ‘social‘ Facebook e Whatsapp i canali di Pardini Le elezioni si avvicinano

Il sindaco utilizza ora Facebook e WhatsApp come principali strumenti di comunicazione, rispondendo direttamente alle domande dei cittadini e aggiornandoli sulle questioni locali. Con l’avvicinarsi delle elezioni, il suo approccio digitale si intensifica, offrendo un canale più immediato e diretto per condividere notizie e ricevere feedback. Questa strategia mira a coinvolgere maggiormente la comunità attraverso i social network.

Un sindaco sempre più social. Risposte ai cittadini sul proprio profilo Facebook, spazio anche ai canali Whatsapp e Instagram, video, con tanto di caschetto in testa, sui cantieri: Mario Pardini sta intensificando la sua attività di comunicazione diretta verso i cittadini utilizzando in maniera crescente i propri profili social. Forse non casualmente, visto che le elezioni cominciano ad avvicinarsi e la primavera 2027 non è ormai lontana. Solo per venire agli ultimi giorni, alcuni dei messaggi che il primo cittadino voleva lanciare ai lucchesi sono passati attraverso i canali social: prima l’annuncio, entro il mandato, della chiusura del campo nomadi di via delle Tagliate, poi, ancora più recentemente, la conferma che il primo lotto dell’asse suburbano all’inizio del 2027. 🔗 Leggi su Lanazione.it

