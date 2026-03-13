Stasera, venerdì 13 marzo 2026, alle ore 20:00, si tiene l’estrazione del Simbolotto collegata alla ruota di Firenze. Durante l’estrazione, verranno estratti i simboli che determinano la vincita di eventuali premi. La serata prevede anche l’estrazione di un premio di 5.000 euro in palio con la ruota di Firenze.

Stasera, venerdì 13 marzo 2026, alle ore 20:00 si svolge l’estrazione del Simbolotto associata alla ruota di Firenze. Il gioco offre una vincita indipendente dal Lotto, basata su una combinazione di cinque simboli scelti tra i 45 disponibili nel palinsesto mensile. Per ogni giocata al Lotto effettuata sulla ruota in promozione, lo scontrino assegna automaticamente una cinquina di simboli. L’esito finale dipende esclusivamente dalla corrispondenza tra questi simboli e quelli estratti nella procedura dedicata che segue le estrazioni tradizionali del Lotto. I premi variano in base al numero di indovinati e all’importo scommesso sul gioco principale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Simbolotto 13 marzo: 5.000 euro in palio con la ruota

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