Silvia Fabris è la nuova dirigente della Federazione dei comuni del Camposampierese

Silvia Fabris è stata nominata nuova dirigente amministrativa con compiti di coordinamento della Federazione dei comuni del Camposampierese. La sua nomina è stata annunciata ufficialmente e riguarda la gestione delle attività amministrative dell'organizzazione. Fabris assume il ruolo in un momento di cambiamenti all’interno della federazione, che coinvolgono la supervisione e l’organizzazione delle funzioni di supporto ai comuni membri.

Silvia Fabris è la nuova dirigente amministrativa con funzioni di coordinamento della Federazione dei comuni del Camposampierese. Nata nel 1976 e originaria di Breganze, ha superato con successo la procedura di selezione conclusasi venerdì 6 marzo. La posizione era particolarmente ambita, come dimostra il numero delle candidature presentate: 57. Dopo il colloquio con la Commissione tecnica, avvenuto venerdì 27 febbraio e che ha individuato 8 candidati idonei, la giunta della Federazione dei comuni del Camposampierese, composta dai dieci sindaci dei comuni aderenti, ha scelto all'unanimità Silvia Fabris. Attualmente dirigente del Servizio Bilancio e contabilità alla città metropolitana di Genova, Fabris vanta un percorso professionale nella pubblica amministrazione che l'ha vista ricoprire ruoli di responsabilità.