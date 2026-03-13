Silver Pines | il metroidvania horror investigativo si mostra nel nuovo gameplay

Team17 e Wych Elm hanno diffuso un nuovo trailer di Silver Pines, un metroidvania a scorrimento laterale con elementi survival horror. Il video mostra le meccaniche di gioco e l’atmosfera inquietante che caratterizza il titolo. Silver Pines combina esplorazione, enigmi e momenti di tensione, offrendo uno sguardo sulle sfide che i giocatori dovranno affrontare nel mondo di gioco.

Team17 e lo sviluppatore Wych Elm hanno pubblicato un nuovo trailer gameplay di Silver Pines, un metroidvania a scorrimento laterale con forti elementi survival horror. Il titolo è attualmente in sviluppo per PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch e PC tramite Steam, con uscita prevista nel 2026. Il nuovo filmato offre uno sguardo più approfondito all'atmosfera del gioco, mostrando alcune delle meccaniche principali tra esplorazione, combattimenti e investigazione, elementi che rappresentano il cuore dell'esperienza. La storia di Silver Pines si svolge in una cittadina avvolta da un'aura di mistero. Tutto ruota attorno alla scomparsa del musicista Eddie Velvet, un caso che inizialmente sembra una semplice indagine ma che presto rivela risvolti molto più oscuri.