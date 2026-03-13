Signa vola | 3-0 e imbattibilità Il dominio è matematico

Nella settima giornata di ritorno del campionato UISP a 11 di Prato, Signa ha conquistato una vittoria per 3-0 che ha consolidato la sua imbattibilità. La giornata si è conclusa con tre pareggi e tre vittorie delle squadre ospiti, creando un equilibrio tra i risultati. Nessuna squadra ha subito sconfitta e i punti sono distribuiti tra le varie formazioni.

La settima giornata di ritorno del campionato UISP a 11 di Prato ha registrato un equilibrio marcato, con tre pareggi in parità e tre vittorie ottenute dalle squadre ospiti. Il Signa continua la sua marcia vincente, distaccandosi nettamente dalla concorrenza diretta. Nel dettaglio, il Bellini Giacomo si ferma sul pari contro il Tavola, mentre il Signa batte il Real Chiesanuova per 3-0. I risultati della giornata riflettono una dinamica competitiva vivace, dove l’equilibrio tattico prevale spesso sulle differenze di forza bruta. La classifica vede il Signa consolidare il comando con 57 punti, mantenendo l’imbattibilità dopo 21 incontri disputati. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Signa vola: 3-0 e imbattibilità. Il dominio è matematico Articoli correlati Arno, nuovo ponte fra Lastra a Signa e Signa: firmato il contratto. Via ai lavori nella primavera 2026Firmato questa mattina, 19 dicembre 2025, in Regione Toscana, il contratto per la realizzazione del nuovo ponte sull’Arno tra Signa e Lastra a Signa. Efes vola in semifinale di Coppa di Turchia dopo il dominio su BahcesehirNel quarto di finale della Coppa di Turchia, Anadolu Efes Istanbul ha imposto subito il proprio ritmo contro Bahcesehir, archivando una vittoria...