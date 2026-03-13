La sindaca di Genova ha incontrato i rappresentanti dei comitati del centro storico in vista di una riunione della commissione comunale dedicata alla sicurezza nei vicoli, prevista per venerdì 13 marzo 2026 alle 9:30 a Tursi. L’appuntamento mira a discutere delle questioni legate alla tutela dell’area e alla gestione delle problematiche di sicurezza urbana.

La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha incontrato i comitati del centro storico alla vigilia di una commissione comunale sulla sicurezza nei vicoli in programma a Tursi dalle ore 9:30 di venerdì 13 marzo 2026. Spaccio, criminalità e degrado. "Ho ascoltato con attenzione le richieste di chi vive e lavora nel nostro centro storico - ha detto la sindaca al termine dell'incontro -, insieme troveremo le soluzioni per fare passi avanti concreti e avviare interlocuzioni per portare questo tema a un livello superiore, su scala nazionale. Siamo impegnati per migliorare la situazione, ma servono soluzioni straordinarie: il primo passo deve essere l’avvio di un tavolo in Prefettura che sia condiviso anche con Asl e Regione Liguria. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Ilaria Salis ancora contro le carceri: "Sono come metastasi". Poi attacca il governo

Cultura e centro storico, l'Amministrazione incontra le associazioni: “Collaborazione chiave per il futuro”Presentato il ciclo di incontri promosso dal Comitato di Quartiere 1: al centro il coordinamento degli spazi cittadini e la spinta verso il titolo di...

Aggiornamenti e notizie su Sicurezza centro

Temi più discussi: Sicurezza centro storico: Salis incontra i comitati e pungola ancora il Governo; Centro storico, dalla convocazione di una commissione all'annuncio di Salis sui Patti per la sicurezza; Sicurezza, l’ira degli abitanti del centro storico di Genova. Abbandonati dalle istituzioni; Accoltellamento in centro, scontro politico tra Silvia Salis e Ilaria Cavo sul tema sicurezza -.

Sicurezza centro storico: Salis incontra i comitati e pungola ancora il GovernoLa sindaca di Genova, Silvia Salis, ha incontrato i comitati del centro storico alla vigilia di una commissione comunale sulla sicurezza nei vicoli in programma a Tursi dalle ore 9:30 di venerdì 13 ma ... genovatoday.it

Centro storico, riunione tra comitati e Comune sul tema sicurezza: Basta chiacchiere, servono interventi straordinariDopo il faccia a faccia a Palazzo Tursi, i cittadini chiedono pragmatismo: Non ci interessano orientamenti politici, vogliamo i risultati. In arrivo 60 nuovi agenti, ma il Comune invoca l'aiuto del ... lavocedigenova.it

Centro storico, riunione tra comitati e Comune sul tema sicurezza: "Basta chiacchiere, servono interventi straordinari" x.com

Il Centro Sicurezza di Stellantis compie 50 anni, oltre 24mila crash test a Orbassano. Cappellano: 'Un'eccellenza nella ricerca e nell'innovazione' #ANSAmotori #ANSA - facebook.com facebook