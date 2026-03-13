Sicilia | 40 gazebo per il Sì al referendum giustizia

In Sicilia, la Lega sta allestendo 40 gazebo per promuovere il Sì al referendum sulla giustizia. L’obiettivo è informare i cittadini attraverso una diffusione capillare in diverse zone dell’isola. La campagna si concentra sulla distribuzione di materiali informativi e sulla presenza diretta sul territorio, con l’intento di coinvolgere gli elettori in vista della consultazione.

La Lega Siciliana sta organizzando una campagna di informazione capillare in vista del prossimo referendum sulla giustizia. Sabato 14 e domenica 15 marzo, quaranta gazebo sorgeranno nelle principali città dell'isola per spiegare le ragioni del "Sì". Il senatore Nino Germanà coordina l'iniziativa che vede coinvolti parlamentari e dirigenti locali. L'obiettivo dichiarato è chiarire ai cittadini i punti fondamentali della riforma costituzionale già approvata dal Parlamento. Si tratta di un evento cruciale per il futuro del sistema giudiziario italiano, con un voto popolare previsto tra due settimane. La presenza dei rappresentanti politici nei gazebo mira a rendere comprensibile la complessità della separazione delle funzioni della magistratura.