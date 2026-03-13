Si va alla riscoperta del pittore Luigi Norfini Mostra a Lucca e Pescia

A duecento anni dalla nascita, le città di Lucca e Pescia presentano una mostra dedicata a Luigi Norfini, artista e testimone delle vicende risorgimentali. L’esposizione mette in mostra le sue opere, che ritraggono momenti significativi della lotta per l’unificazione nazionale. La mostra si svolge in entrambe le città, offrendo un’occasione per riscoprire la sua figura e il suo contributo artistico.

A duecento anni dalla sua nascita le città di Lucca e Pescia rendono omaggio a Luigi Norfini, grande interprete e testimone delle vicende risorgimentali che con la sua arte ha rappresentato momenti cruciali della lotta di unificazione nazionale. Fino al 26 aprile i Musei nazionali di Lucca, nella Casermetta di Villa Guinigi e nelle sale di Palazzo Mansi, e il Museo Palazzo Galeotti di Pescia ospitano la mostra 'Il pittore del Re. Luigi Norfini nell'Italia del Risorgimento', la prima grande esposizione monografica dedicata al pittore toscano. Norfini torna oggi al centro dell'attenzione con un progetto che ne riscopre la modernità e il ruolo di interprete della nuova identità nazionale.