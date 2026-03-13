Si mostra nervoso davanti ai carabinieri | arrestato 46enne per spaccio

Un uomo di 46 anni è stato arrestato dai carabinieri di Pisa mentre si mostrava nervoso durante un controllo. L’arresto è avvenuto nel centro della città, dove le forze dell’ordine stanno intensificando le operazioni contro lo spaccio di droga. La scena si è svolta davanti ai militari, che hanno eseguito l’arresto sul posto.

PISA – Prosegue l’attivita? di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel cuore della citta? da parte dei carabinieri di Pisa. Nel pomeriggio di mercoledì (11 marzo) i militari della Sezione operativa hanno arrestato un cittadino di 46 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento e? scattato durante un ordinario servizio di controllo del territorio nelle vicinanze di piazza XX Settembre. L’uomo, alla vista dei militari, ha manifestato un improvviso e palese nervosismo, tentando di disfarsi rapidamente di un involucro. Il movimento non e? pero? sfuggito agli operanti, che hanno immediatamente recuperato il pacchetto rinvenendo al suo interno circa 20 grammi di eroina. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Si mostra nervoso davanti ai carabinieri: arrestato 46enne per spaccio Articoli correlati Spaccio nella villa comunale: pusher arrestato dai carabinieri davanti ai frequentatori del parcoIl 34enne, irregolare sul territorio e già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato dopo aver ceduto hashish a un giovane del casertano nei... Catania, scambia i Carabinieri per clienti e mostra la droga: arrestato un 46enneABBONATI A DAYITALIANEWS Fermato durante i controlli contro lo spaccio L’attività costante dei Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante...