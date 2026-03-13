Una donna di 53 anni è stata arrestata dai carabinieri di via Hermet con l’accusa di aver sottratto oltre 700 euro dalla cassa di un esercizio commerciale. Secondo le forze dell’ordine, si sarebbe impossessata del denaro fingendosi farmacista. L’arresto è avvenuto in seguito a un'indagine sulla scomparsa di denaro dal negozio. La donna è stata condotta in caserma per le formalità di rito.

I fatti sono avvenuti in zona Ponterosso nella giornata del 10 marzo. Il titolare della farmacia ha allertato il comandante della stazione di via Hermet con i militari dell'Arma che hanno tratto in arresto la donna Una cittadina italiana di 53 anni è stata arrestata dai carabinieri di via Hermet in quanto ritenuta responsabile di aver rubato oltre 700 euro dal fondo cassa. In realtà, i fatti sono più complessi del “semplice” furto perché la donna si era presentata presso la farmacia della zona di Ponterosso fingendosi una professionista farmaceutica in prova. La stessa, infatti, aveva anche presentato generalità false. Sfruttando la... 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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Si finge farmacista e ruba oltre 700 euro dalla cassa: arrestata cinquantatreenne

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Si finge farmacista in prova e ruba dalla cassa, arrestata a Trieste. La donna aveva fornito false generalità, operazione dei carabinieri #ANSA x.com

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