Si dimetterà dopo il referendum? | Bartolozzi scappa dai cronisti dopo le polemiche E non si scusa

Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministero, si è allontanata dai cronisti senza rispondere alle domande sul referendum e sulle polemiche che coinvolgono la sua posizione. Dopo le contestazioni, è salita in macchina senza rilasciare dichiarazioni e ha evitato ogni commento sulla sua eventuale intenzione di dimettersi. La sua fuga dai giornalisti ha attirato l’attenzione dei presenti.

Giusi Bartolozzi non risponde alle domande dei giornalisti. La capo di gabinetto del ministero della Giustizia compare per la prima volta in pubblico dopo il caso innescato dalle sue parole sul referendum ( "Votiamo sì per toglierci di mezzo la magistratura" ), e il giorno dopo la sconfessione pubblica arrivata dalla premier Giorgia Meloni. Bartolozzi ha accompagnato il ministro Carlo Nordio all'inaugurazione dell'anno giudiziario del Consiglio nazionale forense (Cnf, il massimo organo di rappresentanza degli avvocati): nessuno dei due si è fermato a rispondere alle domande dei cronisti, che chiedevano alla dirigente se avesse intenzione di scusarsi per la sua uscita e se pensi di lasciare la carica dopo il voto