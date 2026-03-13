Sì agli acquisti di petrolio russo | Trump apre un altro fronte con l’Ue
Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti continueranno a comprare petrolio russo, aprendo un nuovo fronte nelle relazioni con l’Europa. Dopo aver imposto dazi commerciali, ora si concentra sulla questione delle sanzioni nei confronti della Russia, contrastando le posizioni di alcune nazioni europee che preferiscono mantenere i rapporti energetici con Mosca. La mossa rappresenta un passo importante nelle dinamiche diplomatiche e commerciali tra i due attori.
Donald Trump dopo la guerra sui dazi decide di aprire un altro fronte con l’Europa: quello sulle sanzioni alla Russia. Gli Stati Uniti hanno concesso una deroga di 30 giorni a tutti i Paesi per acquistare il petrolio russo soggetto a sanzioni e bloccato in mare. Una mossa che per il segretario del Tesoro Scott Bessent serve a stabilizzare i mercati energetici sconvolti dalla guerra in Medio Oriente. Per l’inviato presidenziale russo Kirill Dmitriev la deroga dovrebbe interessare circa 100 milioni di barili di greggio russo, pari a quasi la produzione mondiale giornaliera. Sì agli acquisti di petrolio russo. Trump apre un altro fronte con l’Ue. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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