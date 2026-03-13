Short track ottimi riscontri per gli azzurri nella prima giornata dei Mondiali | tutte le staffette in semifinale

Alla Maurice Richard Arena di Montreal è iniziata la 50ª edizione dei Mondiali di short track, con le prime gare di qualificazione. Tutte le staffette italiane hanno passato i turni preliminari e si sono qualificate per le semifinali. La competizione coinvolge atleti di diversi paesi, che si sfidano nelle varie specialità fin dall’inizio della manifestazione.

Alla Maurice Richard Arena di Montreal (Canada) è scattata la 50ma edizione dei Mondiali di short track: nella prima giornata spazio ai turni preliminari di tutte le specialità. Ottime indicazioni per l’Italia, che avanza in semifinale con le tre staffette e supera il turno praticamente in blocco con gli azzurri nelle gare individuali. Nei quarti di finale dei 1500 maschili passa il turno e va in semifinale Thomas Nadalini (Fiamme Oro), che vince la seconda batteria in 2:20.423, mentre dovrà disputare i ripescaggi Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri), che cade nel corso della settima serie. Nei quarti di finale dei 1500 femminili passano in blocco in semifinale le tre azzurre: Gloria Ioriatti (Fiamme Oro) è terza nella terza serie in 2:34. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Short track, ottimi riscontri per gli azzurri nella prima giornata dei Mondiali: tutte le staffette in semifinale Articoli correlati Short track, seconda giornata di qualificazioni ai Mondiali junior: bene le staffette azzurreSi è conclusa all’Olympic Oval di Salt Lake City (Stati Uniti) la seconda giornata dei Mondiali junior di short track 2026. Short track, Pietrobono illumina l’avvio dei Mondiali Junior: l’azzurro vola in semifinaleLa gara, dedicata ai talenti nati dal 1 gennaio 2007 in poi, vede la partecipazione della squadra italiana con l’obiettivo di distinguersi nelle...