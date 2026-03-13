Durante il evento World Legends Padel Tour al Padel Zenter, c'era anche Andriy Shevchenko tra gli ospiti. Ha commentato l'atteggiamento di Leao, definendolo come quello di un'ala con il giusto spirito. Shevchenko ha anche parlato dell’Italia, senza entrare in dettagli specifici ma lasciando intendere considerazioni sul suo andamento nel Mondiale.

Tra gli ospiti del World Legends Padel Tour, in corso al Padel Zenter, c’era anche Andriy Shevchenko. L’ex attaccante del Milan ha parlato di diversi temi: dalla possibile evoluzione di Rafa Leão nel ruolo di attaccante centrale fino alle prospettive di Italia e Ucraina nei playoff mondiali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sheva: “Leao è un'ala, ma ha l'atteggiamento giusto. E sull’Italia al Mondiale…”

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