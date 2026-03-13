Shai batte Chamberlain | 127 gare da 20+ punti

Nella partita del 13 marzo 2026, Oklahoma City Thunder e Boston Celtics si sono affrontate in un match molto combattuto che si è concluso con una vittoria dei Thunder per 104-102. Durante l'incontro, un giocatore ha superato le 20 punti in 127 gare consecutive. La sfida ha visto anche uno scontro molto acceso tra i due team, evidenziando l'intensità dell'evento.

La notte del 13 marzo 2026 ha lo scontro più acceso della stagione tra Oklahoma City Thunder e Boston Celtics, terminato con una vittoria per i padroni di casa sul risultato finale di 104-102. Al centro dell'azione, Shai Gilgeous-Alexander non si è fermato a segnare 35 punti, ma ha stabilito un nuovo record storico raggiungendo le 127 gare consecutive con almeno 20 punti, superando il primato di Wilt Chamberlain risalente al 1963. Il match si è deciso negli istanti finali: Chet Holmgren ha convertito due liberi decisivi a meno di un secondo dalla sirena, mentre l'ultimo tentativo di Payton Pritchard per il pareggio dei Celtics si è infranto contro il ferro.