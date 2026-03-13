Nella notte, un gruppo di ladri di rame ha sfondato il muro di un cimitero, entrando tra le tombe. Sono stati colpiti diversi cappelle di famiglia, alcune delle quali hanno subito danni significativi, con le scossaline del tetto asportate. L’azione si è svolta senza interventi durante le ore notturne, lasciando dietro di sé danni consistenti alle strutture.

Ladri di rame scatenati, assalto notturno al cimitero "con sfondamento", una fila di cappelle di famiglia nel mirino, alcune, a bilancio ancora in corso, particolarmente danneggiate e "alleggerite" delle scossaline del tetto. È accaduto l’altra notte al cimitero storico di viale Gavazzi, l’incursione è stata scoperta ieri mattina dal personale di servizio: una porzione di muro perimetrale sfondata, i "pezzi" delle cappelle smontate a picconate sparsi nei vialetti, a terra cumuli di mattoni e calcinacci, alcuni resti delle lamiere di rame tranciate penzolanti dalle coperture. In Comune, dopo la notizia, la rabbia del sindaco Antonio Fusè: "Non vi sono parole per commentare questo gesto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sfondano muro, entrano al cimitero. Ladri di rame in azione di notte

