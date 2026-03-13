Sfilata e cena di gala nella dimora estense | al via il concorso ‘Miss Duchessa Isabella’

Sabato 14 si terrà a Ferrara una sfilata e una cena di gala presso l’Hotel Duchessa Isabella, una dimora storica che richiama il periodo rinascimentale e la famiglia Estense. L’evento, che prevede il concorso di bellezza ‘Miss Duchessa Isabella’, coinvolgerà partecipanti e ospiti in una serata dedicata alla moda e all’eleganza in un contesto storico. La manifestazione si svolgerà negli ambienti dell’albergo, situato nel cuore della città.

Ferrara si prepara a vivere una serata di bellezza con il concorso 'Miss Duchessa Isabella', in programma sabato 14, negli ambienti dell'Hotel Duchessa Isabella, antica dimora che richiama il fascino rinascimentale della famiglia Estense. Lo spettacolo di selezione sarà condotto dal famoso Maximilian Law, che ha ideato e reso grande il Festival del Cinema di Ferrara. A seguire è prevista una cena di gala su prenotazione. Pensato per trovare il volto della nuova campagna pubblicitaria 2026 dell'albergo, il concorso non cerca solo bellezza esteriore, ma cerca anche una ragazza che sappia incarnare eleganza, portamento raffinato e nobiltà d'animo.