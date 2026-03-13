Sfilata e aperitivo di gala nella dimora estense | c' è il concorso ‘Miss Duchessa Isabella’

Sabato 14 a Ferrara si terrà una serata di bellezza presso l’Hotel Duchessa Isabella, un'antica dimora rinascimentale legata alla famiglia Estense. Durante l’evento si svolgerà una sfilata e un aperitivo di gala, con in programma il concorso ‘Miss Duchessa Isabella’ che coinvolge diverse partecipanti. La serata si svolgerà negli ambienti storici dell’hotel, creando un’atmosfera elegante e raffinata.

Ferrara si prepara a vivere una serata di bellezza con il concorso ‘Miss Duchessa Isabella’, in programma sabato 14, negli ambienti dell’Hotel Duchessa Isabella, antica dimora che richiama il fascino rinascimentale della famiglia Estense. Lo spettacolo di selezione - organizzato da Patrizia Angelika Farinelli - sarà condotto dal famoso Maximilian Law, che ha ideato e reso grande il Festival del Cinema di Ferrara. A seguire è previsto un aperitivo di gala su prenotazione. Pensato per trovare il volto della nuova campagna pubblicitaria 2026 dell’albergo, il concorso non cerca solo bellezza esteriore, ma cerca anche una ragazza che sappia incarnare eleganza, portamento raffinato e nobiltà d’animo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

