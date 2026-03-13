Sfila la galleria degli errori | dal carcere per somiglianza alle tangenti fantasma

Una serie di episodi giudiziari mette in luce errori e abusi nel sistema legale. Tra le situazioni, un uomo è stato incarcerato per un sospetto di somiglianza, mentre emergono casi di tangenti non pagate e proceduralmente discutibili. I casi coinvolgono magistrati e persone rimaste coinvolte, evidenziando le conseguenze di decisioni errate o malintenzionate. Questi eventi mostrano le conseguenze di errori giudiziari sulla vita dei diretti interessati.

La malagiustizia non è un concetto astratto ma ha volti, nomi e cognomi, storie di vite rovinate e famiglie distrutte da magistrati che poi non pagano per i propri errori. Al Teatro Parenti di Milano, durante l'evento «Sì. Una riforma che fa giustizia» organizzato da Fratelli d'Italia, ieri alcune di queste storie sono state raccontate, così assurde da sembrare finte eppure drammaticamente vere. Luciano Di Marco una mattina del giugno 2019 si trova la polizia in casa con le luci di un elicottero che entrano dalle finestre e viene arrestato con un mandato di cattura per una presunta rapina effettuata in una gioielleria di Cerignola. Viene tradotto prima nel carcere di Torino e poi di Foggia mentre sua moglie va ai domiciliari.