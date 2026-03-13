Settore giovanile La Primavera vuole la promozione

Domani e domenica si svolgeranno quattro incontri del Settore Giovanile dell’Empoli, coinvolgendo le quattro principali formazioni del settore. La squadra Primavera mira alla promozione e si prepara alle sfide imminenti. Le partite sono programmate in due giornate, con incontri che coinvolgono i giovani talenti e le varie categorie del settore.

Due incontri domani ed altrettanti domenica per le quattro maggiori formazioni del Settore Giovanile dell’Empoli. La prima a scendere in campo sarà la Primavera, che domani alle 14.30 al Centro Sportivo di Petroio a Vinci ospita il Pescara, quarta forza del campionato ma staccata di ben 15 punti. Per la formazione di Filippeschi l’opportunità di avvicinarsi ulteriormente alla matematica promozione in Primavera 1. Sempre domani, ma alle 15 al Centro Sportivo di Monteboro toccherà invece all’ Under 17 reduce dal proprio turno di riposo. La capolista azzurra riceve il Palermo, terzo in classifica e reduce da 5 vittorie di fila compresa quella a Roma in un altro scontro al vertice. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Settore giovanile. La Primavera vuole la promozione Articoli correlati Milan, i risultati del settore giovanile: importante successo per la Primavera femminileSi è concluso un weekend rossonero con diverse gioie per il settore giovanile rossonero. Settore giovanile. La Primavera va, blitz a Monopoli. Barberini regala il terzo postoGIOIA DEL COLLE – La Primavera del Perugia riparte di slancio e con un blitz conquista il terzo posto in classifica. Una raccolta di contenuti su Settore giovanile Temi più discussi: Settore Giovanile: la Primavera attende la Pro Vercelli; Primavera 1 | Torino-Cagliari 3-1; Cesena-AC Milan 3-2, Primavera 1 2025/2026: il report; Settore giovanile. Giardino, doppietta al Pescara . La Primavera vola al secondo posto. Primavera, dove vedere in TV Lazio-JuventusLa Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, informa i tifosi bianconeri su dove vedere in TV il match della 30 esima giornata del campionato Primavera 1 che i bianconeri di mister ... tuttojuve.com Calcio giovanile. Gheza e Bagnolini: sboccia la PrimaveraEcco risultati, marcatori e classifiche delle squadre del settore giovanile del Forlì Calcio. La squadra Primavera 4, nona a ... ilrestodelcarlino.it Pallavolo Attività Giovanile - Modena Volley investe sul futuro: gestione diretta del settore giovanile maschile e femminile x.com • Sarà un altro weekend impegnativo per i nostri ragazzi, dalla Juniores ai pulcini scenderanno in campo per un fine settimana di divertimento e di grande calcio #ChievoVerona #SettoreGiovanile #NextMatch - facebook.com facebook