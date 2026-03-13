Due uomini sono stati arrestati a Settecamini, nel IV municipio di Roma, dai militari del gruppo di Guidonia Montecelio. Durante le operazioni sono stati sequestrati circa 50 chilogrammi di sostanze stupefacenti, trovate sia all’interno delle auto che nelle abitazioni dei sospetti. L’attività investigativa ha portato al fermo dei due soggetti e al sequestro della droga.

Due uomini sono stati arrestati a Settecamini, nel IV municipio Tiburtino di Roma. I militari del gruppo di Guidonia Montecelio hanno sequestrato circa 50 chilogrammi di sostanze stupefacenti nascosti nell’auto e nelle abitazioni dei sospetti. L’operazione ha bloccato un traffico illecito stimato in due milioni di euro sul mercato nero della Capitale. Tra i reperti vi sono 40 panetti di hashish e 12 di cocaina ad alta purezza. La magistratura ha già convalidato gli arresti, confermando la gravità del caso che ha coinvolto anche materiale per il taglio e il confezionamento delle droghe. Il colpo fermato tra l’auto e l’abitazione. L’intervento si è svolto nella zona di Settecamini, un territorio dove le dinamiche urbane si intrecciano con le sfide sociali della periferia romana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Settecamini: 50 kg di droga sequestrati, business da 2

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