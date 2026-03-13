A Firenze, in vista della Pasqua, sono pronti sette dolci tradizionali toscani che si aggiungono alle classiche uova di cioccolato e alle colombe. Questi dessert sono preparati secondo ricette antiche e rappresentano un'importante tradizione locale. Le pasticcerie e le famiglie si preparano a proporli sulle tavole durante le festività pasquali. La scelta di questi dolci accompagna la celebrazione in molte case toscane.

Firenze, 13 marzo 2026 – Oltre alle classiche uova di cioccolato e alle colombe, il periodo pasquale offre tante alternative dolci da provare. Secondo la tradizione cristiana durante la Quaresima l’alimentazione doveva essere più sobria e morigerata e nel corso dei secoli sono nate tante ricette per rispettare i precetti religiosi. Quasi tutti i dolci di questo periodo infatti sono privi di burro (grasso animale). Spesso sono dolci secchi, croccanti e profumati, ricchi spezie, ma anche lievitati, simili al pane e non troppo zuccherati. Tra le 10 migliori colombe artigianali d’Italia 2026, due sono toscane Ecco tutte le delizie quaresimali e pasquali tipiche della Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sette dolci tipici toscani in attesa della Pasqua

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