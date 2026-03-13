Sette anni di abusi sulla nipotina minorenne | Violentata tutte le volte che la ospitava per le vacanze

Un uomo è accusato di aver abusato della nipotina minorenne per sette anni, durante le visite estive in Sicilia e le ospitate in Lombardia. La giovane avrebbe subito violenze ogni volta che veniva accolta dai parenti, sia in estate che in inverno. Le indagini sono in corso e le accuse sono state formalizzate sulla base delle testimonianze raccolte.

Una volta diventata maggiorenne la giovane ha trovato il coraggio di denunciare. Un uomo di 80 anni è stato arrestato Sette anni di abusi. Ogni estate, quando dalla Lombardia andava dai parenti in Sicilia per le vacanze, e in inverno quando erano i suoi genitori a ospitare un familiare. Questo quello che ha subito una ragazzina, che quando tutto è iniziato aveva undici anni. Adesso un ottantenne di Agrigento è stato portato in carcere: deve scontare 8 anni e 8 mesi. L'uomo è stato arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione del tribunale di Brescia. Il pensionato era stato condannato per violenza sessuale aggravata in concorso dal giudice per le udienze preliminari, sentenza confermata dalla Corte d'appello di Brescia. 🔗 Leggi su Today.it

