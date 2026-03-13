A Torino, il percorso d’autore di Massimiliano Prete si concentra sull’arte bianca, con un approccio che esprime precisione e poesia. Prete, riconosciuto tra i principali interpreti italiani del settore, mantiene una filosofia incentrata su tempi lenti, attese e mani che impastano, creando sapori che si sviluppano con cura e attenzione. La sua testimonianza si manifesta attraverso un metodo che valorizza i dettagli e l’artigianalità.

Pazienza, precisione e poesia. Massimiliano Prete, tra i grandi interpreti contemporanei dell'arte bianca in Italia, mette le cose in chiaro sulla sua filosofia fatta di tempi lenti, di attese, di mani che impastano e di sapori che si compongono. Lievitista di formazione e spirito, ha costruito nel tempo un percorso che unisce tecnica, ricerca e sensibilità gastronomica, trasformando la pizza in un'esperienza di alta cucina. Il cuore di questo lavoro è 'Sestogusto', la sua pizzeria nel cuore elegante di Torino che è oggi tra le pizzerie più apprezzate a livello internazionale, arrivando alla 23ª posizione nella classifica mondiale e al 10° in quella italiana, frequentata da chi cerca innovazione nella tradizione.

© Quotidiano.net - Sestogusto Torino. Il percorso d’autore di Massimiliano Prete

