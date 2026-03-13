La Cina ha rafforzato le sue difese nel Pacifico Occidentale, installando sistemi A2AD per impedire l’accesso militare straniero. Nelle ultime settimane, sono stati richiesti più bombardieri e caccia stealth per superare queste barriere e raggiungere i presidi cinesi nei santuari della regione. Le autorità militari di alcuni paesi stanno valutando nuove strategie per affrontare questa crescente complessità.

La Repubblica Popolare Cinese (RPC) ha eretto una serie di difese A2AD ( Anti Access Area Denial ) per impedire agli Stati Uniti di intervenire in difesa di Taiwan in seguito a un eventuale attacco del PLA ( People’s Liberation Army ). Questa serie di difese si estende lungo tutta la costa cinese e si estende anche sino al centro del Mar Cinese Meridionale, dove Pechino ha occupato alcune isole (e ne ha create di nuove) costruendo infrastrutture dual use (porti e aeroporti) e installandovi alcuni sistemi d’arma e radar. La RPC sfrutta anche la profondità del suo territorio per posizionare le forze aeree, missilistiche e antisatellite al suo interno, per aumentare la possibilità di difenderle. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Servono più bombardieri e caccia stealth per penetrare i santuari cinesi nel Pacifico Occidentale

