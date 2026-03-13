Servizio civile 2026 | 66mila posti record all’estero

È stato pubblicato il bando per il servizio civile 2026, che offre circa 66.000 posti disponibili. Di questi, molte opportunità sono rivolte a giovani che desiderano impegnarsi sia in Italia che all’estero. La cifra rappresenta un record rispetto agli anni precedenti, ampliando così le possibilità di partecipazione per i giovani interessati a questa esperienza.

Il bando per il servizio civile 2026 è stato reso pubblico, aprendo quasi 66.000 opportunità di partecipazione attiva sia sul territorio nazionale che all’estero. La scadenza per presentare la propria candidatura online è fissata per l’8 aprile, offrendo ai giovani residenti in Italia una via concreta per costruire un futuro basato sulla solidarietà invece che sul conflitto. Questa iniziativa rappresenta un punto di svolta desidera dedicare tempo ed energie al bene comune, scegliendo esplicitamente un percorso opposto alla guerra. Le posizioni disponibili coprono ambiti sociali e umanitari, permettendo ai partecipanti di operare fianco a fianco delle persone più vulnerabili e della tutela dei diritti fondamentali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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