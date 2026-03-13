L’Iran si trova al centro di tensioni internazionali innescate da azioni di Usa e Israele, che violano le norme del diritto internazionale. In risposta, l’Europa ha deciso di imporre sanzioni all’Iran, invece di agire contro gli Stati Uniti o Israele. La decisione suscita polemiche e si evidenzia come un gesto di sottomissione rispetto alle pressioni esterne.

L’Iran è aggredito da Usa e Israele in una guerra che viola tutte le leggi internazionali, e l’Europa che fa? Impone sanzioni non a Usa o Israele, ma all’Iran! Una vergogna. Silvia Barenghi via email Gentile lettrice, avrà sentito parlare del Disturbo da stress post-traumatico, detto anche choc di guerra. Quelli che ne erano affetti, di ritorno dalla prima guerra mondiale, da noi erano chiamati scemi di guerra. Ora pare che la malattia sia diventata contagiosa e infatti Bruxelles è piena di nuovi scemi di guerra, gente che le guerre le fomenta ma non le frequenta. Sono 40 anni che l’Europa, per servilismo verso l’America, impone sanzioni a Teheran. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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