Serra | guerra in Iran è un disastro la liberazione

Nel pomeriggio di venerdì 13 marzo 2026, lo scrittore Michele Serra ha commentato durante la trasmissione Piazzapulita su La7 la situazione in Iran, definendola un disastro. Ha parlato di guerra e di una possibile liberazione, senza approfondire cause o motivazioni. Le sue parole si sono concentrate sulla gravità del conflitto e sulle conseguenze immediate.

Nel pomeriggio di venerdì 13 marzo 2026, lo scrittore Michele Serra ha espresso un giudizio netto sul conflitto in corso in Iran durante la trasmissione Piazzapulita su La7. L’intervento del giornalista, condotto da Corrado Formigli ogni giovedì sera, ha definito il conflitto come una guerra particolarmente negativa, sfidando la narrazione di chi la definisce opera di liberazione. Serra ha messo in discussione l’idea che si tratti di un’operazione finalizzata a liberare i novanta milioni di abitanti del paese dal regime vigente, sottolineando l’assenza di elementi concreti che facciano pensare a un esito positivo. Secondo le sue osservazioni, non vi è alcuna garanzia che tale risultato sia alla portata delle forze coinvolte nel conflitto attuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

