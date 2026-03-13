Rodrick Tcheuna, esterno classe 2004 del Carpi, si prepara alla trasferta di Livorno con l’obiettivo di vincere. Il suo rendimento sta crescendo, dopo un inizio di stagione che aveva attirato l’attenzione di diverse squadre di alto livello. Tcheuna ha dichiarato di essere determinato a contribuire alla salvezza del suo team, confidando in una prestazione positiva in vista della partita.

CARPI Non è ancora il turbo che aveva fatto alzare le antenne, a fine 2024, di tante ’big’ del calcio italiano, ma il motore di Rodrick Tcheuna (foto) sta tornando a giri molto alti. L’esterno classe 2004 è stato uno dei protagonisti, col suo ingresso nella ripresa a destra, della rimonta del Carpi con la Torres e proprio dall’1-1 coi sardi riparte per mettere nel mirino la sfida di domani a Livorno. "Quello con la Torres – spiega – è stato un pareggio molto importante. Volevamo vincere la gara e le occasioni le abbiamo avute, poi è diventata una partita più ’sporca’ e alla fine la rete di Zagnoni ci ha permesso di tenerli dietro. Penso che la squadra abbia dato il massimo, resta ovviamente la rabbia perché con un successo avremmo dato una bella scossa verso la salvezza ma ora bisogna subito voltare pagina". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie C, la carica dell’esterno classe 2004 del Carpi. Tcheuna lancia la volata salvezza: "A Livorno per vincere»

