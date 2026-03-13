Serie C e dilettanti le classifiche di tutti i campionati

Dopo il weekend di partite, vengono rese note le classifiche aggiornate di Serie C e dei campionati dilettantistici. La pubblicazione include tutti i risultati degli incontri disputati e permette ai lettori di inviare notizie, foto e risultati all’indirizzo email della redazione. Sono disponibili le posizioni di tutte le squadre coinvolte nei vari campionati, aggiornate in tempo reale.

Tutte le classifiche dopo gli incontri in calendario nel fine settimana. I lettori possono interagire con la nostra redazione inviando news, foto e risultati all'indirizzo email [email protected] C La classifica dei marcatori Serie D La classifica dei marcatori EccellenzaLa. 🔗 Leggi su Today.it Aggiornamenti e notizie su Serie C e dilettanti le classifiche di... Temi più discussi: Serie C e dilettanti, i risultati di tutte le partite; Serie C e dilettanti, le classifiche di tutti i campionati; Ogni giovedì su Vivo Azzurro TV c’è ‘D Valore’: viaggio all’interno del massimo campionato dilettantistico. Si parte col Trastevere; Scheda squadra Lesmo. SERIE C Un Pergo combattivo strappa un ottimo punto a Novara: 1-1NOVARA-PERGOLETTESE 1-1 RETI: pt 20' Basso, 31' Tremolada;NOVARA (3-4-2-1): Boseggia; Cannavaro, Lorenzini, Khailoti (33'st Citi); Valdesi (14'st D'Alessio), Basso, Collodel, Agyemang; Morosini (14'st ... sportgrigiorosso.it Serie C e dilettanti, i risultati di tutte le partiteIl quadro completo degli incontri in calendario nel fine settimana. I lettori possono interagire con la nostra redazione inviando news, foto e risultati all'indirizzo email [email protected] ... arezzonotizie.it SERIE A | Inter difende il tesoretto di 7 punti dall'assalto del Milan. Atalanta e Lazio avversarie scomode. Como-Roma vale il quarto posto. La presentazione del prossimo turno di campionato. #ANSA - facebook.com facebook A Serie A ‘Retro Matchday’ would be outstanding. Napoli Mars, Milan Opel, Fiorentina Nintendo, Inter Misura, Roma Barilla etc x.com