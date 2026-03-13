Nella ventiduesima giornata della Serie A di basket, sono in programma due partite importanti. La prima è Venezia contro Udine, mentre la seconda riguarda il derby tra Bologna e Milano. Questi incontri si svolgeranno nel week-end e coinvolgeranno diverse squadre della massima divisione italiana. La giornata si presenta come un’occasione per cambiare le posizioni in classifica.

Il basket italiano si prepara a un weekend decisivo per la ventiduesima giornata della Serie A Unipol, con due appuntamenti che promettono di ridisegnare gli equilibri della classifica. La sfida tra Venezia e Udine aprirà il sabato sera al Taliercio, mentre domenica vedrà lo scontro storico tra Virtus Bologna e Olimpia Milano. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta su e NOW, offrendo ai tifosi la possibilità di seguire ogni movimento tattico senza perdere nessun dettaglio. Non si tratta solo di partite isolate, ma di occasioni dove i numeri raccontano una realtà diversa dalle apparenze superficiali. Mentre l’attenzione mediatica spesso si concentra sui nomi noti, è nelle statistiche avanzate che emerge la vera sostanza del gioco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serie A: Venezia-Udine e il derby Bologna-Milano

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