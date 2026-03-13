Serie A Torino-Parma | probabili formazioni e dove vederla in tv

Stasera, allo stadio Olimpico Grande Torino, si gioca l’anticipo della 29ª giornata di Serie A tra Torino e Parma. La partita si svolge venerdì 13 marzo e le formazioni probabili sono già state annunciate. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva, permettendo ai tifosi di seguire l’evento dal vivo.

Questa sera, venerdì 13 marzo, lo stadio Olimpico Grande Torino ospita l'anticipo della 29ª giornata di Serie A tra Torino e Parma. Una sfida che pesa soprattutto per i granata, chiamati a fare punti per evitare di essere risucchiati nella lotta per non retrocedere quando al termine del campionato mancano ormai solo dieci giornate. La squadra guidata da D'Aversa si presenta alla sfida con la consapevolezza di dover affrontare un avversario tutt'altro che semplice. Il Parma, allenato da Cuesta, arriva infatti da un periodo di risultati positivi e prestazioni solide che ne hanno consolidato fiducia e continuità. Guardando agli scontri diretti tra le due squadre emerge un sostanziale equilibrio.