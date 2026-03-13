Quattro squadre di primo piano si preparano a sfidarsi nella sedicesima giornata della Serie A femminile, che riprende dopo la pausa per le qualificazioni ai Mondiali 2027. La competizione riprenderà domani e si concluderà lunedì, offrendo un palinsesto ricco di incontri importanti. Le partite coinvolgono alcune delle principali protagoniste del campionato, tutte in corsa per il titolo.

La Serie A femminile riprende la sua corsa dopo l’intervallo dedicato alle qualificazioni per i Mondiali 20127, con la sedicesima giornata che si aprirà domani e si estenderà fino a lunedì. Il calendario prevede scontri ad alta tensione tra le big del campionato italiano, dove ogni punto sarà fondamentale per definire il futuro della stagione 2025-2026. Tre partite in particolare attirano l’attenzione dei tecnici e degli analisti: Roma contro Fiorentina, Inter contro Sassuolo e Juventus contro Milan, oltre al duello diretto tra Napoli e Lazio. L’atmosfera nei centri di allenamento è carica di aspettative, ma anche di prudenza statistica. Le squadre non guardano solo al risultato immediato, ma alla capacità di costruire gioco reale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serie A femminile: 4 big si sfidano, il titolo è in gioco

Articoli correlati

Leggi anche: Calcio femminile, Juventus e Roma si sfidano a Pescara per la Supercoppa Italiana: in palio il primo titolo del 2026

Usyk e Rico Verhoeven si sfidano per il titolo WBCUna sfida inattesa per il titolo mondiale dei pesi massimi della WBC sta per mettere a confronto percorsi sportivi molto diversi, in un contesto che...

Altri aggiornamenti su Serie A femminile 4 big si sfidano il...

Temi più discussi: Guida alla Serie A Women 2025-26: calendario, risultati e dove vederla in tv; Date e orari della 17ª e della 18ª giornata: il derby Lazio-Roma si gioca sabato 21 marzo alle 18; Definito il quadro delle semifinali della Final Four di Coppa Italia Serie B; Il Bologna Women Futsal accede alla Final 4 di Coppa Italia Serie C.

Nella Serie A femminile di calcio c’è solo un’allenatriceSabato 4 ottobre ricomincia la Serie A Women, il più importante campionato italiano di calcio femminile, che da questa stagione avrà 12 squadre anziché le 10 dell’anno scorso. Di queste 12 solo una è ... ilpost.it

Serie A femminile 2025/26: quando torna il campionato dopo la sosta per le nazionaliVediamo quando torna il massimo campionato di calcio femminile dopo la sosta per le nazionali e la situazione dalla quale riparte: classifica e partite del prossimo turno ... tag24.it

La Serie A Femminile riparte dopo la pausa per le nazionali. E il Genoa Women riprende la sua difficile rincorsa alla salvezza. Domani a Parma (ore 12.30) c’è subito uno scontro diretto cruciale - facebook.com facebook

A Serie A ‘Retro Matchday’ would be outstanding. Napoli Mars, Milan Opel, Fiorentina Nintendo, Inter Misura, Roma Barilla etc x.com